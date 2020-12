Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Forellenweg

Versuchter Einbruch in Wohnhause

CoesfeldCoesfeld (ots)

Einen gewaltigen Schreck wird der Bewohner eines Hauses am Forellenweg bekommen haben, als er Montag (30.11.) gegen 18.15 Uhr nachhause zurückkkehrte. Eine Tür zu einem Abstellraum wurde von Unbekannten aufgehebelt. In dem Raum öffneten die Einbrecher einen Schrank. Weitere Veränderungen im Haus konnten zunächst nicht festgestellt werden. Auch kein Diebesgut. Die Tatzeit für den versuchten Einbruch liegt im Zeitraum von 8.00 bis 18.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

