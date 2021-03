Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 22.03.2021, zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurden in der Jahnstraße an mindestens vier dort geparkten Fahrzeugen der Lack auf der Beifahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Am Dienstag, 23.03.2021, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, wurden an der gleichen Örtlichkeit die gleichen Fahrzeuge abermals entlang der Beifahrerseite zerkratzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen.

