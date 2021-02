Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) An Kreuzung Vorfahrt missachtet (22.02.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Eisenbahnstraße / Zeppelinstraße. Zum Zeitpunkt des Unfalls war an der Kreuzung die Ampel außer Betrieb. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Kia auf der Eisenbahnstraße und wollte nach links in die Zeppelinstraße in Richtung Esso-Kreisel einbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, auf der Zeppelinstraße in Richtung Moos fahrende 34-jährige BMW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

