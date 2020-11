Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041120-898: Mehrere Kennzeichen gestohlen

Gummersbach / LindlarGummersbach / Lindlar (ots)

In Lindlar sowie an einem Autohaus in Gummersbach haben Unbekannte in den vergangenen zwei Tagen drei Kennzeichen gestohlen. In Lindlar-Brochhagen waren die Diebe in der Straße "Am Mühlenteich" in der Zeit von 16.00 Uhr am Montag (2. November) und 07.00 Uhr am Dienstag aktiv. Hier kamen die Kennzeichen GM-SR8967 abhanden. In Gummersbach-Rebbelroth konnte die Tatzeit auf den Montagabend eingegrenzt werden. Gegen 21.00 Uhr hatte eine Überwachungskamera zwei Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Gutenbergstraße aufgenommen, die mit den Kennzeichen GM-KL7928 und GM-DI588 als Beute verschwanden. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 entgegen.

