Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031120-895: Nach Unfall am Steuer eingeschlafen - Blutprobe

NümbrechtNümbrecht (ots)

Niederelben: Seinen Führerschein musste am Montag (2. November) ein 51-jähriger Mann aus Ruppichteroth abgeben. Abends gegen 19 Uhr, nach einem Anruf von Anwohnern, traf eine Streifenwagenbesatzung den 51-Jährigen schlafend in seinem VW Passat an. Der Passat stand teilweise auf einer Wiesenfläche eines Grundstücks in der Straße "In der Steegewiese". In unmittelbarer Nähe lagen Ziegelsteine einer demolierten Mauer, ein Blumenbeet und Blumenkübel waren ebenfalls beschädigt. Die Polizisten öffneten die Fahrertür und machten auf sich aufmerksam. Dabei schlug ihnen ein starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 51-Jährige versucht, im alkoholisierten Zustand sein Fahrzeug in der Einfahrt des Wohnhauses zu wenden. Dabei kollidierte er mit der Grundstücksmauer sowie einem Blumenkübel und fuhr über ein Blumenbeet. Anschließend nickte er am Steuer ein. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher.

