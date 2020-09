Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Kollision in der Großen Seeschleuse Emden

Oldenburg (ots)

Am 10.09.2020, gegen 17.10 Uhr, kam es in Emden, in der Großen Seeschleuss zu einer Kollision zwischen einem Binnenschiff und einem Seeschiff. Dabei fuhr der 46 jährige Binnenschiffskapitän beim Verlassen der Schleuse in das Heck des vor ihm wartenden Fahrzeuges. Es enstand Sachschaden. Es kam weder zu einem Personenschaden, noch zu einer Gewässerverunreinigung Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

