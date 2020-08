Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Streit endet im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße sind am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr, mehrere Personen in Streit geraten. Ein 30-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde schwer verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 30-Jährige mit Pfefferspray attackiert, außerdem soll er mit einem Messer bedroht worden sein. Die Täter sind geflüchtet, dabei soll es sich um mindestens einen Mann und eine Frau handeln. Möglicherweise waren es auch zwei Männer und eine Frau. Die Frau konnte folgendermaßen beschrieben werden: schlank, dunkle Haare, schwarze Oberbekleidung. Der Mann bzw. die Männer konnten nicht näher beschrieben werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Streit mitbekommen haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

