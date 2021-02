Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen) Wohnungseinbruch (22.02.2021)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Montag gegen 13.00 Uhr in eine Wohnung im ersten Geschoss eines Wohnhauses in der Bodenseestraße ein, durchwühlte einige Schränke und entwendete Bargeld. Der im Büro im Erdgeschoss befindliche Wohnungseigentümer bemerkte Schritte aus dem Obergeschoss, nahm aber an, dass es sich bei der Person um ein Familienmitglied handelte. Erst kurze Zeit später, bei einer Nachschau in der Wohnung, stellte er den Einbruch fest. Personen, die Verdächtiges in der Bodenseestraße beobachtet oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell