Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Werkstatteinbruch in Steinheim

Steinheim (ots)

Aus einer Werkstatt in Steinheim an der Detmolder Straße wurde hochwertiges Werkzeug gestohlen. Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag, 19. Januar, 20 Uhr, bis Donnerstag, 21. Januar, 16:30 Uhr, in eine Werkstatt nahe der Einmündung zum Teichweg ein. Aus der Halle, die sich hinter einem Fitnessstudio befindet, konnten diverse Werkzeuge, unter anderem ein Akkuschlagschrauber, ein Winkelschleifer, ein Ratschenkasten und ein Werkzeugkoffer entwendet werden. Der durch das gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

