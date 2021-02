Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Fahrradfahrerin stürzt (22.02.2021)

Singen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 82-jährige Radfahrerin am Montag gegen 10.30 Uhr bei einem Sturz vom Fahrrad in der Hohenhewenstraße. Die Seniorin fuhr auf den Parkplatz einer Bank und blieb beim Bremsen und Versuch vom Fahrrad abzusteigen mit ihrer Bandage an der rechten Hand am Lenker des Rads hängen und fiel mit diesem um. Vom Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell