Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Östringen - Bretten - Unbekannte entwenden Radlader und Rüttelplatten

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben es in Östringen sowie in Bretten auf Rüttelplatten sowie auf einen Radlader abgesehen.

Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Diebe zwischen Samstag und Montag auf einem Wanderparkplatz von Östringen in Richtung Angelbachtal einen Radlader sowie eine Rüttelplatte. Der dabei entstandene Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in Bretten-Gölshausen. Auch hier haben die Diebe am vergangenen Wochenende in der Eppinger Straße eine Rüttelplatte im Wert von 4.500 Euro entwendet. Aufgrund des Gewichts der Rüttler ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um mindestens 2 Täter handelte. Zum Abtransport des Radladers war zumindest ein Anhänger mit Auffahrrampe notwendig. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell