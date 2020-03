Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 3

Karlsruhe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagmorgen auf der Bundesstraße 3 zwischen Bruchsal und Untergrombach bittet das Polizeirevier Bruchsal um Hinweise zu einem geflüchteten Unfallverursacher.

Wie die bisherigen Feststellungen ergeben haben, war ein 28 Jahre alte Fahrer eines Fiat gegen 07.00 Uhr von Bruchsal in Richtung Untergrombach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Untergrombach wurde er von einem nachfolgenden Pkw überholt, welcher ihn während des Überholvorgangs touchierte und einen Schaden am linken Fahrzeugheck verursachte. Der Unfallverursacher setzte indessen seine Fahrt fort, obwohl er am Pkw seines Kontrahenten einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht hat. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A 5 mit Karlsruher Zulassung handeln. Hinweise zu dem Pkw oder dessen Fahrzeuglenker/- lenkerin nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251-7260 entgegen.

