Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Älterer Mann stürzt und verletzt sich schwer (22.02.2021)

Singen (ots)

Am frühen Montagmittag gegen 11.45 Uhr ist ein 87-jähriger Mann in der "Waldstraße" beim Absteigen von seinem Roller gestürzt und hat sich hierbei schwer verletzt. Der 87-jährige wollte seine Tiefgarage mit einem Schlüssel öffnen, übersah jedoch, dass er den Ständer des Rollers nicht richtig ausgeklappt hatte. Der Roller kippte daraufhin auf ihn und klemmte sein linkes Bein ein. Der 87-Jährige wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

