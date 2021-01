Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Börslingen - Stoppstelle missachtet

Zwei Verletzte und hohen Sachschaden forderte am Montag ein Unfall bei Börslingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Daimler-Benz von Ballendorf in Richtung Börslingen. An der Kreuzung zur Landstraße hielt er am Stoppschild nicht an. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 23-Jährigen. Die Skoda-Fahrerin war aus Richtung Nerenstetten auf der Landstraße unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen und landeten im Graben. Die Frau und der Mann erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf rund 50.000 Euro. Abschlepper bargen sie. Neben einem Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Tipp der Polizei: Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

