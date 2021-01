Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto geht in Flammen auf

Ausgebrannt ist ein Ford am Montag in Heidenheim.

Der Ford gehört einem 56-Jährigen, der in den vergangenen Tagen mehrmals Probleme mit der Technik des Wagen hatte, schilderte er später der Polizei. Deshalb sei er kurz nach 16 Uhr auf dem Weg in die Werkstatt gewesen. Doch so weit kam er nicht. In der St. Pöltener Straße drang plötzlich Rauch aus dem Armaturenbrett. Der 56-Jährige hielt an, während im Motorraum ein Brand entstand. Die Feuerwehr war schnell da, dennoch brannte der Wagen vollständig aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Sie geht davon aus, dass das Auto aufgrund eines Defekts brannte.

