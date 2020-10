Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Radfahrer bei Unfallflucht angefahren

Ibbenbüren (ots)

Am Freitagabend (02.10.2020) gegen 20.25 Uhr ereignete sich an der Wilhelmstraße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um einen Abzweig der Wilhelmstraße, der kurz vor der Bahnhofstraße in einer Sackgasse endet. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines silbernen Peugeot 206 beim Ausparken zunächst einen geparkten blauen Opel Zafira touchierte. Der Fahrer setzte seine Fahrt rückwärts fort und kollidierte wenige Meter weiter mit einem schwarzen Chevrolet Aveo. Auch nach diesem Zusammenstoß fuhr er weiter rückwärts in Richtung Busbahnhof. Dort stieß er laut Zeugenaussage im Einmündungsbereich Sackgassenteil/Wilhelmstraße mit einem Radfahrer zusammen. Der Peugeot-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, kehrte aber während der polizeilichen Unfallaufnahme zurück. Genauer Hergang sowie Unfallbeteiligung sind jedoch noch unklar. Der Radfahrer soll einem Zeugen zufolge gestürzt sein. Der Gestürzte habe jedoch angegeben, nicht verletzt zu sein. Er fuhr daraufhin davon. Der Gesamtschaden an den beschädigten Pkw beläuft sich schätzungsweise auf 6500 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer, der durch den Zusammenstoß mit dem Peugeot gestürzt ist. Hinweise werden unter Telefon 05451/591-4315 entgegengenommen.

