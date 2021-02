Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Bei Probefahrt mit einem Motorrad gestürzt und dabei leicht verletzt (22.02.2021)

Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bei einer ersten Probefahrt mit einem Motorrad ist ein 55-jähriger Mann am Montagnachmittag auf der Franz-Marc-Straße gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte das Motorrad, eine Suzuki GSX, nach der Winterpause wieder zum Laufen bringen und zu diesem Zweck gegen 15.45 Uhr auf der Franz-Marc-Straße kurz Probe fahren. Hierbei gab der 55-Jährige zu viel Gas. In der Folge geriet das Motorrad ins Schleudern und rutschte seitlich weg. Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

