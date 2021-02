Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Feuerwehr rückt zu Brandalarm aus (22.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Brandalarm hat am Montagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Hagelreinstraße geführt. Ein Arbeiter löste bei Flexarbeiten in einem Gebäudekomplex einen Brandmeldealarm aus, da ein Angestellter vergessen hatte, die Alarmlinie abzuschalten. Die dadurch alarmierte Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

