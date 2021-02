Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Landkreis Rottweil) Abgestellter VW Up in der Mühlbachstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Vöhringen, Landkreis Rottweil (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag, ist auf einem Hofgrundstück in der Mühlbachstraße nahe der Einmündung zur Mozartstraße die linke Fahrzeugseite eines dort abgestellten VW Up´s zerkratzt worden. An dem Auto wurden mit einem spitzen Gegenstand Kringel und Kreise in den Fahrzeuglack geritzt. Demzufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich möglicherweise auch Kinder an dem Wagen zu schaffen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell