Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Carport in Brand geraten

Lingen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gestern gegen 09:50 Uhr zu einem Brand in einem Carport am Drosselweg in Lingen. Der Brand breitete sich auf zwei angrenzende Wohnhäuser aus. Ein weiteres Übergreifen des Feuers auf anliegenden Gebäude konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Lingen war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Das Carport sowie ein darunter geparkter Pkw wurden bei dem Brand völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell