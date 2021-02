Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken mit dem Auto unterwegs (23.02.2021)

Vöhrenbach (ots)

Einen Autofahrer kontrolliert hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Friedrichstraße. Ein 38-jähriger war mit einem Opel Astra in die Kontrolle geraten. Die Beamten stellten bei ihm Atemalkohol fest, was ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 0,6 Promille bestätigte. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und gelangt wegen Fahrens unter Alkohol zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell