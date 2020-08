Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 18.08.20, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug in Uslar die Mühlenstraße in Richtung Braustraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 73-jährigen Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil, der mit seinem Pedelec die Kurze Straße in Richtung Lavesplatz befuhr. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von ca. 900 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell