Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

Uslar (ots)

BRÜGGEFELD (js) Am 18.08.20, gegen 16.20 Uhr, befuhr eine 68-jährige Motorradfahrerin aus Hofgeismar mit ihrem Krad die Forststraße "Brüggefeld" aus Richtung Uslar kommend in Richtung Bad Karlshafen. In einem Kurvenbereich geriet die Fahrerin mit ihrem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer sich dort befindlichen Stahlplanke und überschlug sich anschließend. Die Motorradfahrerin wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

