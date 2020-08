Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Baustellencontainer aufgebrochen

Uslar (ots)

USLAR-VERLIEHAUSEN (js) Zwischen dem 15.08.20, 13.00 Uhr, und dem 18.08.20, 13.00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur Anlage der Bauabfalldeponie in Verliehausen, brachen die Tür eines Baustellencontainers auf und entwendeten daraus eine Autobatterie sowie 2 Dosen roter Markierungsfarbe. Es entstand Sachschaden von ca. 160 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell