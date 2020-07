Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Fahrzeugbrand nach technische Defekt

Achern (ots)

Einen Schaden von rund 12.000 Euro hat ein Renault-Fahrer zu beklagen, nachdem sein Fahrzeug am Freitagmorgen in Flammen aufging. Der Mann war zuvor in Sasbach gestartet, als er bereits in Achern Rauch und kleinere Flammen im Innenraum bemerkte. Auf der K 5309 stoppte er gegen 3:30 Uhr sein Auto in einer Haltebucht, woraufhin ein anderer Autofahrer einen Notruf absetzen konnte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Renault bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr Achern bekämpfte den Brand mit 11 Wehrleuten und zwei Fahrzeugen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Grund für das Feuer ist in einem technischen Defekt zu suchen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell