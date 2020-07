Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streit endet mit Strafanzeigen und verletzten Polizeibeamten

Offenburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung, unter anderem mit Bedrohungen, einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mittels Messer, sowie einem Zeugen der sich den Maßnahmen der Polizei widersetzte, kam es am Mittwochnachmittag in der Nordoststadt. Bei der Übergabe des gemeinsamen Kindes durch seine Ex-Partnerin, geriet ein 24 Jahre alter Mann in der Goethestraße offenbar derart in Rage, dass er sich nun mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert sieht. Vor seinem Haus entwickelte sich kurz vor 17 Uhr mit dem ebenfalls anwesenden neuen Lebensgefährten zunächst ein lautstark ausgetragener Disput samt Beleidigungen und Bedrohungen. In dessen Verlauf soll der Mittzwanziger ein mitgeführtes Messer gezogen und damit versucht haben, seinen ein Jahr älteren Gegenüber zu verletzten. Dieser konnte dem Angriff jedoch ausweichen. In der Folge bewarf der Mann den neuen Lebenspartner offenbar mit Steinen, konnte aber hierdurch ebenfalls keine Verletzungen verursachen. Beim Eintreffen der Offenburger Polizei, die nach dem Notruf der Kindsmutter auch durch den Kriminaldauerndienst und die Bundespolizei unterstützt wurden, entfernten sich mehrere Zeugen in Richtung Rammersweierstraße. Obwohl deren Identitäten lediglich als Zeugen der vorherigen Straftat festgestellt werden sollten, weigerte sich ein weiterer 25-Jähriger aus unbekannten Gründen diese anzugeben und wurde zunehmend aggressiver gegenüber den eingesetzten Beamten. Als er daraufhin mit Handschließen gefesselt werden musste, setzte er sich derart zur Wehr, dass zwei Beamte leicht verletzt wurden. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er auf freien Fuß entlassen und sieht nun einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

