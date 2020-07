Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt - Nach Betäubungsmittelfund in Haft

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Wohnung in Bahnhofsnähe gerufen, weil der Bewohner eines dortigen Mehrfamilienhauses offenbar randalieren würde. Beim Eintreffen der Beamten gegen 0:20 Uhr stellten diese nicht nur diverse Spuren der möglicherweise zustandsbedingten Randale in den eigenen vier Wänden des mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mannes fest, sondern fanden auch eine größere Menge an Betäubungsmitteln im Besitz des 29-Jährigen. Ein Kilogramm Marihuana und über fünf Kilogramm Amphetamine wurden sichergestellt. Nachdem der Endzwanziger den Rest der Nacht in Obhut der Rastatter Beamten verbringen musste, wurde er heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

