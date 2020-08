Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf abschüssiger Straße Pkw nicht gegen wegrollen gesichert

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Heinrichstraße, Dienstag, 18.08.20, 19.35 Uhr

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 18.08.20, 19.35 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall in Kreinesen, in der Heinrichstraße gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich der Pkw eines 29-jährigen aus Kreiensen selbständig gemacht hatte. Der 29-jährige hatte seinen Pkw VW Golf am Fahrbahnrand der Heinrichstraße in Kreiensen zum Parken abgestellt. Offensichtlich wurde dieser nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert, so dass er bergab in den geparkten Pkw Suzuki eines 58-jährigen Geschädigten rollte, der ebenfalls aus Kreiensen stammt. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- EUR

