Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddieb schlägt zweimal zu

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan / Bad Gandersheim, Bahnhofstraße, Montag, 17.08.20, 13.40 Uhr bis 18.50 Uhr

EINBECK / BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Montag, 17.08.20, gegen 13.40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Kreiensen und teilte mit, dass er soeben beobachtet habe, wie eine männliche Person im Bereich Am Plan in Kreiensen ein Fahrrad entwendet hat. Die Person konnte durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung kurze Zeit später mit dem entwendeten Fahrrad im Bereich Kreiensen angehalten und kontrolliert werden. Bei der Person handelte es sich um einen 61-jährigen Bad Gandersheimer. Im Rahmen der Kontrolle fiel weiterhin auf, dass der 61-jährige deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. In der Folge wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nach Entlassung aus der polizeilichen Maßnahmen beobachtete ein Zeuge gegen 18.50 Uhr in Bad Gandersheim, am Bahnhof, wie eine männliche Person Teile von einem am Bahnhof abgestellten Fahrrad abmontierte und entwenden wollte. Der Täter konnte durch die zügig eintreffenden Beamten vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich erneut um den 61-jährgen Bad Gandersheimer handelte. Der abmontierte Fahrradreifen befand sich noch vor Ort. Es wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.

