POL-HB: Nr. 0277 --Verletzte bei Verkehrsunfällen--

Bremen (ots)

Ort:Bremen Osterholz und Neustadt Zeit: 05.05.2020, 13:40 Uhr und 19:20 Uhr

Bei zwei Verkehrsunfällen am Dienstag sind in Bremen-Osterholz und auf der Autobahn 281 drei Personen schwer verletzt worden. Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag in der Osterholzer Heerstraße stießen zwei Pkw zusammen. Ein 44 Jahre alter Mann war mit seinem Opel von der Oyter Straße auf die Osterholzer Heerstraße gefahren und hatte dabei die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Frau in einem Porsche missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opelfahrer in seinem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin des Porsches erlitt ebenfalls erhebliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der neun Jahre alte Sohn der Frau, welcher ordnungsgemäß auf einem Kindersitz ebenfalls im Fahrzeug saß, blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Osterholzer Heerstraße für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, dadurch staute sich der Verkehr. Eine Beinverletzung zog sich ein 28 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 281 zu. Im Bereich der Anschlussstelle Neustadt verlor der Mann im Kurvenverlauf die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Anschlussstelle gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

