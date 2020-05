Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0276 - Falsche Kriminalbeamtin bestiehlt Rentner -

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Stiftungsweg Zeit:05.05.2020, 15 Uhr

Gesten Nachmittag verschaffte sich eine vermeintliche Polizistin in Osterholz Zutritt zur Wohnung eines 71 Jahre alten Bremers und entwendete sein Portemonnaie. Gegen 15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des 71-Jährigen. Als er öffnete, stand eine etwa 30 Jahre alte Frau in ziviler Kleidung davor und behauptete von der Kriminalpolizei zu kommen. Sie warnte den Senioren eindringlich vor Betrügern und verwickelte ihn dermaßen in ein Gespräch, dass der Mann die Frau in seine Wohnung einließ. Dort fertigte sie angeblich benötigte Fotoaufnahmen undverabschiedete sich schließlich. Nach dem Verschwinden der vorgeblichen Beamtin bemerkte der Rentner den Diebstahl seiner Geldbörse.Die Verdächtige wurde als etwa 165 cm groß und circa 30 Jahre alt beschrieben. Sie hatte kurze schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose und eine schwarze Lederjacke. Hinweise zu der Diebin nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.Die Polizei Bremen appelliert an Sie: Seien Sie wachsam und lassen keine Fremden ein! Fordern Sie von angeblichen Polizisten den Dienstausweis und prüfen sie diesen sorgfältig. Wenn Sie geringste Zweifel an der Echtheit haben, rufen Sie die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 an.

