Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Unterdorf, Montag, 17.08.20, 16.25 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Montag, 17.08.20, 16.25 Uhr kam es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge ein 50-jähriger Beschuldigter aus Kalefeld auf einen 30-jährigen Kalefelder einschlägt und dabei den Pkw beschädigte. Zur angegebenen Zeit wollte eine 27-jährige Kalefelderin mit ihrem Pkw in Kalefeld, in der Straße Unterdorf vom Fahrbahnrand anfahren. Dieses war jedoch nicht möglich, da zur selben Zeit ein 50-jährger Kalefelder mit seinem Pkw auf Höhe des Pkw der Kalefelderin anhielt. Auf mehrmaliges Ansprechen, zunächst durch die 27-jährige und in der Folge durch einen ebenfalls anwesenden 30-jährigen Kalefelder reagierte der 50-jährige ungehalten und schlug daraufhin auf den 30-jährigen ein. Im Zuge der Handgreiflichkeiten kam es auch zur Beschädigung des Pkw des 30-jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet

