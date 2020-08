Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Kreisstraße 414, Dienstag, 18.08.2020, 16.00 Uhr

KATLENBURG (köh) - Gestern Nachmittag kam es auf der K 414 zwischen Katlenburg und Suterode zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Eine 30-jährige Frau aus Göttingen befuhr mit ihrem Pkw Renault Twingo die K 414 von Katlenburg in Richtung Suterode. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beim gegensteuernden Lenkversuch geriet der Renault ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei verletzte sich die Autofahrerin an der Hand. Sie konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde im Anschluss in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

