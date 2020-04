Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein auf Motorroller unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Samstag, den 11.04.2020 fiel einer Polizeistreife in der Erbachstraße ein Rollerfahrer aus, der beim Erblicken des Funkstreifenwagens die Flucht ergriff. Der Rollerfahrer versuchte sich mit einigen gefährlichen Am Fahrmanövern sich der Kontrolle zu entziehen. Der Motorroller, an dem ein Versicherungskennzeichen angebracht war, fuhr hierbei deutlich über 25 km/h. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnte der 21-jährige Ludwigshafener letztendlich kontrolliert werden. Er ist nicht im Besitz eines Führerscheines und zeigte zudem noch drogentypische Auffallerscheinungen. Der Roller wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell