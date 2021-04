Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer nimmt 55-Jährigem Geld ab

Tuttlingen (ots)

Ein 55-jähriger Spaziergänger ist am Mittwochnachmittag von einem Fahrradfahrer im Max.Beckman-Weg, sowie zwischen Zelterweg und einem anschließenden Waldweg bedrängt worden. Beides Mal nahm er ihm dabei mehrere Euro Bargeld ab. Wie der Bestohlene gegenüber der Polizei angab, sprach ihn der Unbekannte, der mit einem dunklen Fahrrad unterwegs war, an und bat um Bargeld, weil er nichts zu essen habe. Nachdem der Gutwillige seine Geldbörse herausnahm, hielt der etwa 175 Zentimeter große und kräftige Mann mit einem dunklen Teint ihn am Arm fest und griff in die Geldbörse. Dies passierte im Bereich Zelterweg in gleicher Weise ein weiteres Mal. Die Geldbörse gab der Unbekannte jeweils wieder zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Spurensicherung durchgeführt. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter Telefon 07461 941-0 entgegen.

