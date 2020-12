Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 13 geparkte Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-KreisLeimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19./20.12.2020) wurden insgesamt 13 Autos, die in der Straße Im Hirschmorgen geparkt waren, zerkratzt. Alle Fahrzeuge waren an der dem Gehweg zugewandten Seite beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell