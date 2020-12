Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 88-jährige Frau stürzt - mit starker Unterkühlung in Krankenhaus eingeliefert

Nußloch/Rhein-Neckar-KreisNußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich alleinbeteiligt ist eine 88-jährige Frau am Sonntag mit einem Rollator gestürzt und lag mit den Füßen im Rollator eingeklemmt auf dem Boden. Spaziergänger bemerkten die Frau gegen 9.40 Uhr auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche in der Hauptstraße und verständigten den Rettungsdienst. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die stark unterkühlte Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Die Ursache des Sturzes ist ungeklärt, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben sich bislang nicht. Wie lange sich die 88-Jährige in der Notlage befand, ist derzeit nicht bekannt.

