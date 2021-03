Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Freitagmorgen, 08:20 Uhr, schlug ein bislang Unbekannter gegen den rechten und den linken Außenspiegel eines PKW Fiat, welcher in der Heinrich-Rieger-Straße geparkt war. Der linke Seitenspiegel wurde hierbei beschädigt. Der rechte Seitenspiegel konnte wieder in seine Ursprungsform zurückgebracht werden. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240.

