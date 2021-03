Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Mülltonne in Brand gesteckt - Handfeste Auseinandersetzung - In Polizeigewahrsam genommen - Auf frischer Tat ertappt - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Wildunfall

Ein totes Reh und ein beschädigtes Fahrzeug sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr ereignete. Mit ihrem Pkw Audi erfasste eine 42-Jährige zur Unfallzeit auf der Kreisstraße 3237 zwischen Onatsfeld und Hüttlingen das die Fahrbahn querende Reh.

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Im Bereich des Spielplatzes in der Caroline-Fürgang-Straße sollte am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr von Beamten des Polizeireviers Aalen eine dreiköpfige Personengruppe kontrolliert werden. Als die Personen die Polizisten sahen, ging ein Mann in Richtung Kocher davon. Als er von einem Beamten angesprochen wurde, beschleunigte er seine Schritte und rannte in den Fluß, wo er kurz vor seiner vorläufigen Festnahme versuchte, Marihuana in das Wasser zu werfen. Während der Verfolgung des 37-Jährigen verließen seine beiden vorherigen Begleiter die Örtlichkeit. Bei dem polizeibekannten 37-Jährigen wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen 10.10 und 11.10 Uhr, am Mittwochvormittag, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Mercedes Benz, der im Parkhaus Spitalstraße abgestellt war. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Rauchmelder löste aus

Verbranntes Gemüse war die Ursache eines Polizeieinsatzes am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr. In einem Gebäude in der Straße Im Sonnenwinkel hatte der Rauchmelder ausgelöst, nachdem eine 46-Jährige wohl einen Topf auf dem Herd vergessen hatte. Noch ehe die von Anwohnern verständigte Polizei vor Ort eintraf, hatte die 46-Jährige den brennenden Topf vom Herd genommen und durchgelüftet. Ein weiteres Einschreiten oder der Einsatz der Feuerwehr war daher nicht mehr nötig.

Ellwangen: Wildunfall

Mit ihrem Pkw Suzuki erfasste eine 40-Jährige am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 3318 zwischen Killingen und Lippach ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Ellwangen: In Polizeigewahrsam genommen

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr wurde ein 43-jähriger Mann auf dem Bahnhofsplatz von Polizeibeamten angesprochen, weil er ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs war. Einer Aufforderung seine Personalien anzugeben kam er erst nach einigem hin und her nach. Nachdem ihm die Ordnungshüter einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich aussprachen, beleidigte er diese massiv. Kurze Zeit später kam der stark betrunkene Mann auf das Polizeirevier, wo er die Beamten in ein Gespräch verwickeln wollte. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er aber nicht in der Lage, der Befragung zu folgen. Gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der Betrunkene nun im Bereich eines Imbiss-Standes in der Haller Straße randalieren würde. Aufgrund dessen wurde der 43-Jährige zum Polizeirevier verbracht, wo er bis 6 Uhr seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen konnte. In diesem Zusammenhang beleidigte und bedrohte der äußerst aggressive und renitente Mann die eingesetzten Polizisten massiv. Er bespuckte die Beamten und biss einem Polizisten in den Daumen, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Ellwangen: Handfeste Auseinandersetzung

Auf dem Schießwasen trafen sich am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr vier junge Männer im Alter zwischen 14 und 22 Jahren um wohl zurückliegende Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen. Bei der Aussprache kam es jedoch wiederum zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 14-Jährige einen 20-Jährigen zu Boden schlug. Noch auf der Erde liegend wurde der 20-Jährige von einem 18-jährigen Beteiligten getreten. Erst als der 22-jährige Freund des 20-Jährigen eingriff, ließen die beiden von ihm ab und dem Verletzten gelang es, in sein Fahrzeug zu flüchten. Beide Täter traten anschließend gegen die Fahrertüre, wobei der Pkw beschädigt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Angreifer.

Ellwangen: Mülltonne in Brand gesteckt

Unbekannte steckten am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf einem Firmengelände in der Daimlerstraße eine Mülltonne in Brand, indem sie dort brennbare Gegenstände entsorgten. Das Feuer konnte durch die Werksfeuerwehr, die mit 10 Einsatzkräften anrückte, rasch gelöscht werden. Die Mülltonne wurde komplett zerstört; weiterer Sachschaden entstand nicht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Lorch-Weitmars: Leitplanke gestreift

Mit seinem Pkw VW streifte ein 48-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 3310 die Leitplanken, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Der Schaden an der Leitplanke beziffert sich auf ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Mit seinem Pkw Toyota fuhr ein 39-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr auf den verkehrsbedingt in der Königsturmstraße stehenden Pkw Seat eines 19-Jährigen auf. Der Seat wurde im weiteren Verlauf auf den vor ihm stehenden Pkw Fiat eines 31-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Spraitbach: Absperrpfosten beschädigt

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr, als ein 63-Jähriger mit seinem Lkw in der Schulstraße einen Absperrpfosten beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Versuchter Einbruch

Vergeblich versuchten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag 15 Uhr und Donnerstagvormittag 11 Uhr in ein Gebäude im Schmiedeberg einzudringen. Die Täter setzten an zwei Fenstern mehrfach Hebelwerkzeuge an, konnten aber die Fenster nicht öffnen. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/79664926.

Rainau: 3000 Euro Sachschaden

Auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen erfasste ein 27-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr mit seinem Pkw Audi einen die Fahrbahn querenden Dachs. Der kleine Vierbeiner wurde bei am Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

