Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auto auf Parkplatz beschädigt

SchöppingenSchöppingen (ots)

Einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro hat am Montag ein unbekannter Fahrzeugführer in Schöppingen angerichtet. Der auf einem Parkplatz am Mühlenwall abgestellte graue 5er BMW wurde zwischen 06.30 und 13.00 Uhr angefahren. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

