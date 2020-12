Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Ein unaufmerksamer Moment reichte

HeekHeek (ots)

Unbeaufsichtigt hatte eine 18-Jährige ihren Einkaufswagen während des Einkaufs in einem Verbrauchermarkt am Gleisweg in Heek gelassen. Diesen Moment nutzten Unbekannte aus und entwendeten die im Wagen liegende schwarze Geldbörse der Marke "Anna Field." Zu der Tat kam es am Montag gegen 12.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweis an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

