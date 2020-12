Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec am Carl-Zeiss-Weg entwendet

GronauGronau (ots)

Auf ein schwarzes Pedelec der Marke Riese & Müller hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Das Rad mit braunem Ledersattel sowie ebenfalls braunen Reifen und Lenkergriffen stand am Carl-Zeiss-Weg. Die Tat ereignete sich am Samstag, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

