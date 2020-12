Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Führerschein nicht neu beantragt

AhausAhaus (ots)

Ein gut gefülltes Punktekonto in der Verkehrssünderdatei hatte vor vielen Jahren zum Entzug der Fahrerlaubnis eines 67-Jährigen geführt. Dieses hielt ihn jedoch nicht davon ab, mit einem Motorroller zu fahren. Polizeibeamte hatten am Montagmittag den Leichtkraftradfahrer aus Ahaus auf der Heeker Straße angehalten. Er gab an, dass er nach Ablauf der Sperrfrist keine Wiedererteilung seiner Fahrerlaubnis beantragt hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell