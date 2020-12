Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pkw aufgebrochen

RhedeRhede (ots)

In der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, wurde auf der Wibbeltstraße ein VW New Beetle auf noch nicht bekannte Art und Weise geöffnet. Der Pkw wurde durchsucht und letztlich Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell