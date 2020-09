Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Abgelenkter Lkw-Fahrer fährt auf Pannen-Lkw auf: Trümmerteile sorgten für Behinderungen auf A 44

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Der Fahrer eines Sattelzuges, der nach eigenen Angaben bei der Fahrt durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt war, stieß am heutigen Montagnachmittag gegen 13:40 Uhr auf der A 44 Richtung Dortmund mit einem auf dem Strandstreifen stehenden Pannen-Lkw zusammen. Durch den seitlich versetzten Zusammenstoß riss die Plane des Sattelaufliegers ab und landete auf der Autobahn (siehe Fotos). Der Pannen-Lkw, der wegen eines Reifenschadens hatte anhalten müssen, wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ein nachfolgendes Auto und ein Lkw waren zudem beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt worden. Der Sachschaden an allen vier Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle zwischen dem Kreuz Kassel-West und der Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe mussten zwei der drei Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund für rund eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu mehreren Kilometern Stau kam.

Gegen den aus Polen stammenden 62 Jahre alten Fahrer des Sattelzuges leiteten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

