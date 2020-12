Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf dem Hemdener Weg

BocholtBocholt (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11.00 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, drangen noch unbekannte Täter in das Pfarrheimgebäude am Hemdener Weg ein. Der oder die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und im Gebäude Eingangstüren zu Büroräumen aufgebrochen. Entwendet wurden mehrere Elektrogeräte (u.a. ein Laptop und ein Beamer) sowie ein Tresor, der aus einem Schrank herausgebrochen wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

