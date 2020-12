Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Paketlager

GescherGescher (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Samstag, 12.15 Uhr, drangen noch unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Grenzlandring ein. In dem Gebäude öffneten der oder die Täter eine Vielzahl Zustellpakete und entwendeten den Inhalt. Genaue Angaben zur Diebesbeute sind nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260.

