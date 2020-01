Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) 3.000 Euro Schaden nach Einbruch in Praxis

Trossingen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Praxis in der Hauptstraße. Um in diese zu gelangen haben sie die Scheibe der Hauseingangstüre eingeschlagen und anschließend die Eingangstüre der Praxis aufgehebelt. Hier entwendeten sie eine kleinerer Menge Bargeld. Durch das Vorgehen der Einbrecher entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise oder Wahrnehmungen die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen, nimmt der Polizeiposten Trossingen unter 07425 33866 entgegen.

