Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Einbruch in Bauernkotten

AhausAhaus (ots)

Eine eingeschlagene Scheibe und Hebelspuren haben Unbekannte an einem Fenster eines Bauernkottens in Ahaus hinterlassen. Zu der Tat in der Bauerschaft Sabstätte kam es zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr. Ob die Täter in das Gebäude gelangten und ob sie Beute machten, ist unklar. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

