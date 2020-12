Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Schlafzimmertür von Unbekanntem abgeschlossen

LegdenLegden (ots)

Als eine 83-Jährige am Sonntag in ihr Schlafzimmer gehen wollte, war die Tür abgeschlossen: von innen. Unbekannte hatten einen Bartschlüssel mitgebracht, um die Schlafzimmertür in einer Seniorenwohnanlage am Trippelvoetsweg in Legden abschließen zu können. Beute machten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen keine. In das Schlafzimmer waren die Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters gelangt. Das Ereignis hat sich zwischen 12.00 und 16.00 Uhr zugetragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

